Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 1 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 1 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

1 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 14 матчей, в которых приняли участие 19 российских хоккеистов.

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:3). Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отправил шайбу в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (3:0). Голкипер «молний» Андрей Василевский провёл матч в запасе.

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов провёл на площадке 17 минут 11 секунд в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ), но результативными действиями не отметился. Денис Гурьянов провёл на льду 14 минут 7 секунд, также без результативных действий. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отыграл 17 минут 3 секунды и завершил матч с показателем полезности "-2".

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 24 секунды и не набрал очков в матче с «Детройт Ред Уингз» (1:0). Павел Бучневич отыграл 19 минут 19 секунд и в первом периоде заработал удаление. Вратарь Александр Георгиев провёл матч на скамейке запасных.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»31 из 3588,60:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+000201-21,37
Ковальчук (н)«Монреаль»0+0+10110-16,57
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00033067%10,42
Анисимов (н)«Оттава»0+00000050%10,44
Наместников (н)«Оттава»0+000102-13,48
Панарин (н)«Рейнджерс»0+000400-20,24
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+002200-19,19
Гурьянов (н)«Даллас»0+0+10000-14,07
Радулов (н)«Даллас»0+0-10100-17,11
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-20310-17,03
Ничушкин (н)«Колорадо»0+1+10100-10,59
Кучеров (н)«Тампа»1+0+20710-19,30
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+10122-17,46
Задоров (з)«Колорадо»1+1+20330-14,02
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+30143-27,00
Зайцев (з)«Оттава»0+000014-21,24
Куликов (з)«Виннипег»0+1+10141-18,04
Гавриков (з)«Коламбус»0+0-10010-19,04
«В овертайме он забыл, что является хоккеистом». Гусева раскритиковали за гол Павелски
Задоров разыгрался — 5 очков в трёх матчах! Ещё месяц назад его сажали в запас
Тренерские решения в отношении габаритного защитника больше не требуются — он показывает лучший хоккей в сезоне.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020