Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 1 февраля 2020 года

1 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 14 матчей, в которых приняли участие 19 российских хоккеистов.

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:3). Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отправил шайбу в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (3:0). Голкипер «молний» Андрей Василевский провёл матч в запасе.

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов провёл на площадке 17 минут 11 секунд в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ), но результативными действиями не отметился. Денис Гурьянов провёл на льду 14 минут 7 секунд, также без результативных действий. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отыграл 17 минут 3 секунды и завершил матч с показателем полезности "-2".

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 24 секунды и не набрал очков в матче с «Детройт Ред Уингз» (1:0). Павел Бучневич отыграл 19 минут 19 секунд и в первом периоде заработал удаление. Вратарь Александр Георгиев провёл матч на скамейке запасных.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 31 из 35 88,6 0:4

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Дадонов (н) «Флорида» 0+0 0 0 2 0 1 - 21,37 Ковальчук (н) «Монреаль» 0+0 +1 0 1 1 0 - 16,57 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 3 3 0 67% 10,42 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 0 0 0 0 0 50% 10,44 Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 1 0 2 - 13,48 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 4 0 0 - 20,24 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 0 2 2 0 0 - 19,19 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 +1 0 0 0 0 - 14,07 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 1 0 0 - 17,11 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -2 0 3 1 0 - 17,03 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+1 +1 0 1 0 0 - 10,59 Кучеров (н) «Тампа» 1+0 +2 0 7 1 0 - 19,30 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 +1 0 1 2 2 - 17,46 Задоров (з) «Колорадо» 1+1 +2 0 3 3 0 - 14,02 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 +3 0 1 4 3 - 27,00 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 0 1 4 - 21,24 Куликов (з) «Виннипег» 0+1 +1 0 1 4 1 - 18,04 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 -1 0 0 1 0 - 19,04

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