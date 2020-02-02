Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 1 февраля 2020 года

1 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 14 матчей, в которых приняли участие 19 российских хоккеистов.
Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:3). Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отправил шайбу в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (3:0). Голкипер «молний» Андрей Василевский провёл матч в запасе.
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов провёл на площадке 17 минут 11 секунд в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ), но результативными действиями не отметился. Денис Гурьянов провёл на льду 14 минут 7 секунд, также без результативных действий. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отыграл 17 минут 3 секунды и завершил матч с показателем полезности "-2".
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 24 секунды и не набрал очков в матче с «Детройт Ред Уингз» (1:0). Павел Бучневич отыграл 19 минут 19 секунд и в первом периоде заработал удаление. Вратарь Александр Георгиев провёл матч на скамейке запасных.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|31 из 35
|88,6
|0:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|21,37
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|0+0
|+1
|0
|1
|1
|0
|-
|16,57
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|3
|3
|0
|67%
|10,42
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|50%
|10,44
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|2
|-
|13,48
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|4
|0
|0
|-
|20,24
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|2
|2
|0
|0
|-
|19,19
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|0
|0
|0
|-
|14,07
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|17,11
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-2
|0
|3
|1
|0
|-
|17,03
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|10,59
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|+2
|0
|7
|1
|0
|-
|19,30
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|0
|1
|2
|2
|-
|17,46
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|1+1
|+2
|0
|3
|3
|0
|-
|14,02
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+3
|0
|1
|4
|3
|-
|27,00
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|4
|-
|21,24
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+1
|+1
|0
|1
|4
|1
|-
|18,04
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|-
|19,04
- 2 февраля 2020
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12:45
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12:36
-
12:20
-
11:51
-
11:43
-
11:35
-
11:13
-
11:00
-
10:31
-
10:20
-
10:15
-
10:02
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:05
-
08:50
-
08:26
-
08:15
-
08:12
-
08:03
-
08:00
-
07:32
-
07:24
-
07:02
-
06:39
-
06:33
-
06:20
-
06:15
-
05:50
-
05:47
-
04:21
-
03:48
-
02:43
-
01:29