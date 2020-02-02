Защитник «Куньлуня» Осипов: успели вылететь из Китая заранее, пока ещё не началась паника

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Денис Осипов, комментируя результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3), ответил на вопрос об эпидемии коронавируса в Китае. Осипов признался, что не боится за здоровье.
«За всех не могу отвечать, но на мне эти новости никак не сказываются. Мы все — профессионалы, все всё понимают. К нам нет дополнительного внимания врачей, разве что в Челябинске прошли контроль в аэропорту.
Мы успели вылететь из Китая заранее, пока ещё не началась паника. Родственников тоже вроде все вывезли, поэтому в раздевалке тема не особо поднимается. Лично у меня нет опасений за то, что я могу заразиться. За ребят говорить не готов.
Будет перерыв, будем работать над тем, что нам не удаются концовки матчей. Мы не смотрим в таблицу, не смотрим за тем, в восьмёрке мы или нет. Будем биться до последнего матча, а там уже поймём, в плей-офф мы или нет. Никто не обращает внимания, что матчи приходится играть на выезде, а не дома. Нам без разницы, где играть», — цитирует Осипова РИА «Новости».
- 2 февраля 2020
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