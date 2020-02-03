Гулявцев: надеюсь, перерыв пойдёт на ещё большую пользу «Амуру»

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги выигранного дальневосточного дерби с «Адмиралом» (4:0).



«Хороший матч со стороны нашей команды. Хотя, скажу так, что мы готовились к матчу, зная, что «Адмирал» вчера провел тяжёлый матч. Он затянулся, была серия буллитов. Во второй половине матча мы были посвежее, использовали свои моменты, забили свои голы на контратаках, что, в принципе, и просили сделать. Хочу ребят поблагодарить за ту работу, что они делают на данный момент. И отдельно болельщиков. Сейчас перерыв. Надеюсь, что он пойдёт на ещё большую пользу нам», — приводит слова Гулявцева официальный сайт «Адмирала».



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