Пуустинен: Дацюк — настоящая легенда, но у нас есть Сятери, который нашёл для него ответ

Нападающий новосибирской «Сибири» Юусо Пуустинен прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Автомобилистом» (3:2 Б).

«Трудная игра получилась. «Автомобилист» — очень хорошая команда, классные исполнители, но мы играли здорово и заслужили победу. Хорошо сыграли в обороне, блокировали много бросков. В овертайме у нас был хороший момент, когда Руохомаа не забил, но он забил в серии штрафных бросков. 10 буллитов и лишь один забит? Вратари играли безупречно, реализовать попытку было тяжело.

Думаю, что не ошибусь, сказав, что «Сибирь» сейчас очень рада той позиции, где находится. У нас осталось семь матчей до плей-офф, и мы будем пытаться подойти к кубковым играм в лучше форме. Сейчас у нас перерыв на Евротур, но он короткий. Что буду делать во время перерыва? Отдыхать и восстанавливаться. Сезон длинный и сложный, у всех накопилась усталость — как физическая, так и психологическая.

Нервничал ли я перед последним буллитом в исполнении Дацюка? О, Дацюк — легенда! Настоящая легенда. Я помню, как смотрел за его игрой, когда ещё был мальчишкой. Все знают, насколько он мастеровит и техничен. Но у нас есть Харри Сятери, он сегодня нашёл ответ на этот вопрос», — сказал Пуустинен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.