Ice Girl завлекала фанатов, Знарок спорил с судьями, Самонов в шпагате спасал СКА. Фото

3 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ СКА нанёс поражение «Спартаку». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственную шайбу в первом периоде забросил Антон Белов. В итоге счёт так и не изменился, перевести игру в овертайм москвичам не удалось.
СКА впервые в сезоне-2019/2020 обыграл «Спартак». Предыдущие три матча с участием этих команд завершались в пользу москвичей. Примечательно, что за всю встречу хозяева ни разу не сыграли в большинстве.
СКА одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Спартак» потерпел второе поражение подряд после серии из трёх побед.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Эдгара Брещанова.
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