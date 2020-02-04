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Крикунов: вряд ли Овечкин покинет НХЛ и поедет на Олимпиаду

Крикунов: вряд ли Овечкин покинет НХЛ и поедет на Олимпиаду
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов не верит, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервёт карьеру в НХЛ ради возможности принять участие в Олимпийских играх 2022 года.

«В принципе, нет ничего удивительного, что Александр в его возрасте демонстрирует подобную статистику. Для НХЛ ему не так много лет. На маленьких площадках, как там, играют до 40. А то, что Овечкин столько забивает… Ну он такой голеадор — ничего удивительного нет. У него ещё есть возможность побороться с Гретцки за первое место. Думаю, четыре-пять сезонов на это понадобится.

Вряд ли Овечкин покинет НХЛ и поедет на Олимпиаду, если придётся выбирать. На мой взгляд, он до конца будет биться за то, чтобы догнать и перегнать Гретцки», — приводят слова Крикунова «Известия».

График Овечкина по голам – это космос! Все в его возрасте сдувались, он только прибавляет
Александр Великий может стать первым игроком в истории, забившим седьмую сотню голов в НХЛ за 150 матчей. Так не смог даже Гретцки.
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