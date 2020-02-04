Киселевич — капитан сборной России на Евротуре, Голышев, Рафиков и Миронов – ассистенты

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов сообщил, что защитник ЦСКА Богдан Киселевич будет капитаном национальной команды на третьем этапе Евротура.

«По вратарям будем смотреть каждую игру, будут обсуждения. Киселевич — капитан, Голышев, Рафиков и Миронов – ассистенты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Состав сборной России:



вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА);



защитники: Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М);



нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артём Галимов, («Ак Барс»), Денис Зернов («Авангард»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Артём Швец-Роговой (все – СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков (все — ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»), Иван Игумнов («Динамо» М), Павел Порядин («Нефтехимик»).