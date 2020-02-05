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«Колорадо» Ничушкина и Задорова разгромил «Баффало»

«Колорадо» Ничушкина и Задорова разгромил «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (штат Нью-Йорк, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. Другое россиянин из «Эвеланш» Никита Задоров также отметился одним голом. После этого матча «Корорадо Эвеланш» занимает четвёртое место в Западной конференции, «Баффало» находится на 13-й строчке Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Жирар (Грейвз, Донской) – 13:12' (5x5)   0:2 Бураковски (Кадри, Задоров) – 13:57' (5x5)   1:2 Райнхарт (Маккейб, Айкел) – 19:59' (5x5)   1:3 Кадри (Ничушкин, Бураковски) – 21:00' (5x5)   1:4 Задоров (Бураковски, Ничушкин) – 24:23' (5x5)   1:5 Ничушкин (Бураковски, Макар) – 30:58' (5x5)   1:6 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 32:59' (5x5)
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