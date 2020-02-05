«Колорадо» Ничушкина и Задорова разгромил «Баффало»
На стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (штат Нью-Йорк, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. Другое россиянин из «Эвеланш» Никита Задоров также отметился одним голом. После этого матча «Корорадо Эвеланш» занимает четвёртое место в Западной конференции, «Баффало» находится на 13-й строчке Восточной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Жирар (Грейвз, Донской) – 13:12' (5x5) 0:2 Бураковски (Кадри, Задоров) – 13:57' (5x5) 1:2 Райнхарт (Маккейб, Айкел) – 19:59' (5x5) 1:3 Кадри (Ничушкин, Бураковски) – 21:00' (5x5) 1:4 Задоров (Бураковски, Ничушкин) – 24:23' (5x5) 1:5 Ничушкин (Бураковски, Макар) – 30:58' (5x5) 1:6 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 32:59' (5x5)
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
06:17
-
06:13
-
06:06
-
06:02
-
05:55
-
05:55
-
05:30
-
04:27
-
03:45
- 4 февраля 2020
-
23:52
-
23:30
-
23:14
-
22:27
-
22:07
-
21:59
-
21:29
-
21:02
-
20:28
-
19:58
-
19:20
-
18:49
-
18:15
-
17:49
-
17:31
-
17:25
-
17:23
-
16:58
-
16:23
-
16:00
-
15:49
-
15:39
-
15:37
-
15:35
-
15:26
-
15:20
Партнерский контент