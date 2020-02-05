«Колорадо» Ничушкина и Задорова разгромил «Баффало»

На стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (штат Нью-Йорк, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. Другое россиянин из «Эвеланш» Никита Задоров также отметился одним голом. После этого матча «Корорадо Эвеланш» занимает четвёртое место в Западной конференции, «Баффало» находится на 13-й строчке Восточной конференции.