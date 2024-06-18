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Канцеров ответил, как изменилась его жизнь после победы в Кубке Гагарина

Канцеров ответил, как изменилась его жизнь после победы в Кубке Гагарина
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров рассказал об изменениях в жизни после победы в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Победа в Кубке Гагарина — это отдельная история. Каждому спортсмену нужно стремиться испытать такие чувства. Изменилась ли моя жизнь после победы? Думаю, я вырос в игровом плане. Стал поумнее и помощнее. Мне удалось закрепиться в первой команде. По ходу сезона немного очков набрал, но в плей-офф 13 очков в 23 играх. Но плей-офф, конечно, другая игра совсем», — сказал Канцеров в интервью Legalbet.

19-летний Канцеров в прошедшем сезоне провёл 78 матчей, в которых набрал 28 очков — забросил 12 шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «+6». Форвард стал седьмым бомбардиром плей-офф, набрав 13 очков.

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