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Бэкап «Флориды» Столарз: Бобровский смеялся во время четвёртой игры, он придёт в норму

Бэкап «Флориды» Столарз: Бобровский смеялся во время четвёртой игры, он придёт в норму
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Запасной голкипер «Флориды Пантерз» Энтони Столарз высказался о психологической устойчивости российского вратаря «пантер» Сергея Бобровского после пяти пропущенных шайб в четвёртой игре финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Он даже смеялся и шутил со мной на скамейке запасных. Он был всё тем же старым Бобом. Я знаю, что он придёт в норму. Он делал это изо дня в день в этом сезоне. Одна из причин, которая делает его таким элитным вратарём, — его психологическая стойкость, позволяющая ему восстановиться после неудачного матча. Тем не менее он сделал несколько важных сейвов для нас в той игре.

То, что он сказал, что рад за меня, что я смог дебютировать, значило очень многое. Но я абсолютно уверен в нём, в его возвращении», — цитирует Столарза сайт НХЛ.

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