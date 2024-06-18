Терещенко: 1:8 — это много для финала, но ничего страшного для «Флориды» не случилось

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил, как разгромное поражение «Флориды Пантерз» от «Эдмонтон Ойлерз» (1:8) в четвёртом матче финала плей-офф НХЛ может повлиять на ход серии.

«В первом и третьем матчах «Эдмонтон» здорово играл в атаке, но Бобровский хорошо действовал в воротах. Счёт 1:8 в четвёртом матче, конечно, это много для финала. Бывают такие игры. Ничего страшного для «Флориды» не случилось, а для «Эдмонтона» это определённый импульс. Любая победа придаёт положительные эмоции. Завтра уже новый день и новая игра. Сможет ли «Эдмонтон» переломить серию? Всё возможно. Каждая команда хочет выиграть Кубок Стэнли и будет цепляться за свои шансы до последнего», — приводят слова Терещенко «Известия».

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.