Юрзинов: в ВХЛ огромная конкуренция за места в плей-офф, которой пока нет даже в КХЛ

Двукратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший высказался об уровне ВХЛ и сравнил игроков из этой лиги с легионерами, которые приезжают в КХЛ.

— В связи с новым лимитом на легионеров в КХЛ активно поехали североамериканцы из АХЛ. Отсюда повышенный интерес прессы к этой лиге. Сезон покажет, насколько правильный новый курс. На мой взгляд, было бы более полезно, если бы мы поменьше внимания уделяли АХЛ и побольше — ВХЛ.

Прошедший сезон Всероссийской лиги был очень мощным. Непредсказуемый чемпионат, огромная конкуренция за места в плей-офф, которой пока нет даже в КХЛ. На мой взгляд, было бы правильнее, если бы клубы КХЛ искали усиление в ВХЛ, в командах-лидерах — в Туле, Югре, Альметке, Воскресенске, Красноярске, Перми.

— Некоторые игроки из АХЛ сразу становятся лучшими бомбардирами клубов КХЛ. Об игроках ВХЛ этого не сказать...

— Моё мнение: тут вопрос не столько уровня, сколько доверия. Когда в КХЛ прилетает североамериканец, он очень часто сразу получает лучшее игровое время, в том числе в большинстве. К представителям ВХЛ такого доверия в КХЛ пока не наблюдается, они получают места в третьем-четвёртом звеньях. Поэтому и результативность игроков из АХЛ и ВХЛ трудно сравнивать, — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.ru.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов высказался о сроках летней подготовки клубов КХЛ, установленных лигой.