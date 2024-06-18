Обладатель Кубка Гагарина Максим Мухаметов подписал контракт с «Барысом»

«Барыс» заключил контракт с нападающим Максимом Мухаметовым, сообщает пресс-служба клуба. Одностороннее соглашение рассчитано на два года, до 31 мая 2026 года.

В минувшем сезоне Максим дебютировал в КХЛ в составе «Металлурга», за 24 матча регулярного чемпионата форвард заработал 4 (1+3) балла. В плей-офф КХЛ Мухаметов провёл четыре встречи и стал обладателем Кубка Гагарина.

«Мухаметов — универсальный нападающий, который может сыграть как в центре, так и с краю. Он способен выполнять большой объём работы, в том числе и в обороне. Возможно, в «Металлурге» он получал не так много игрового времени, но его дебют в лиге получился довольно интересным. И мы ждём, что Максим начнёт приносить пользу команде с первых же матчей», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

Мухаметов практически всю карьеру провёл в системе «Барыса», выступая за «Снежных Барсов» и «Номад».

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный сезон на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.