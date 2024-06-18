Бывший директор «Трактора»: уход Яруллина из Челябинска не смертелен, это средний защитник

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал переход защитника Альберта Яруллина в «Ак Барс». Напомним, игрок обороны провёл три сезона за чёрно-белых.

«Я думаю, что уход Яруллина для «Трактора» не смертелен. Не нужно посыпать голову пеплом. Значит, в «Тракторе» освобождается место для молодого защитника. В одних матчах Яруллин играл хорошо, в других – безобразно и совершал много ошибок. Он больше тяготеет к оборонительному хоккею, потому что у него не получалось в атаке, как у того же Ника Бэйлена. Тренерам нужны надёжные защитники для игры в меньшинстве, но при игре в неравных составах у него особых успехов не было. Обыкновенный, средний защитник», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 30-летний игрок обороны сыграл 63 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Яруллин провёл 14 встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла.