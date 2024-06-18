В Северной Америке стартовал уникальный лагерь юниоров в преддверии драфта НХЛ

В Майами открылся лагерь, в рамках которого многие юниоры, российские и не только, будут готовиться к драфту НХЛ 2024 года.

— Это беспрецедентный случай, такое впервые в хоккейной истории. Многих ребят, которые выходят на драфт, не видели на интернациональной арене, у менеджеров команд не было возможностей познакомиться с ними. Наше агентство организовало специальный лагерь, где главным тренером на льду будет Сергей Самсонов. Лагерь посетят представители всех 32 команд, многие генеральные менеджеры, центральный скаутинг тоже прислал своих людей.

— Как будет проходить работа с ребятами?

— Ребята будут проходить тестирования, планируются тренировки на льду, выставочные матчи. Кроме того, запланировано общение с представителями команд НХЛ. У некоторых ребят, например, у Артёма Левшунова, Вани Демидова и других, запланированы совместные ужины с владельцами клубов, — сообщил глава компании Gold Star Дэн Мильштейн, являющийся организатором лагеря.

В лагере примут участие такие российские и белорусские игроки, как Артём Левшунов, Иван Окунев, Виктор Фёдоров, Илья Протас, Алексей Анисимов, Матвей Гридин, Иван Демидов, Кирилл Емельянов, Игорь Чернышов, Максим Венскель, Матвей Шуравин, Алексей Зайцев, Егор Сурин, Марио Паталаха, Дмитрий Жилкин, а также другие хоккеисты.

Фото: Gold Star Hockey Agency

Отметим, что 62-й драфт НХЛ пройдёт с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе, штат Невада, США.

Напомним, Сергей Самсонов — бронзовый призёр Олимпиады 2002 года, чемпион России в составе московского «Динамо» сезона-2004/2005, обладатель «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ сезона-1997/1998 в составе «Бостон Брюинз», участник Матча звёзд НХЛ 2001 года.