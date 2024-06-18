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Разин вновь заявил, что лучший период карьеры Шипачёва и Радулова позади

Разин вновь заявил, что лучший период карьеры Шипачёва и Радулова позади
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о нынешнем уровне нападающих Вадима Шипачёва и Александра Радулова.

«Хочу сказать про Шипачёва и Радулова…Это хорошие хоккеисты, но их лучший период карьеры уже позади. Им будет очень тяжело находиться не на ведущих ролях.

В «Металлурге» сейчас в основном собраны хоккеисты нового поколения. Каждый из них стремится стать лидером. Это одна из мотиваций команды! Для меня очень важно, чтобы ребята психологически были готовы быть лидерами, но и «носить рояль» тоже не отказывались», — написал Разин на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница соцсети Разина

Напомним, ранее Разин заявил, что лучшие годы нападающего Александра Радулова уже позади, и посоветовал 38-летнему форварду перейти на тренерскую работу.

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