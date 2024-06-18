Легенда НХЛ Мессье назвал аспект игры Макдэвида, в котором ему нет равных

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье ответил на вопрос, в котором сравнил капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида с Уэйном Гретцки, а также отметил катание 27-летнего форварда, назвав его лучшим в истории хоккея.

— Замечаете ли вы какое-нибудь сходство между Макдэвидом и Гретцки?

— Я думаю, что у каждого великого игрока есть что-то похожее. Когда вы говорите об Уэйне, о его чувстве игры, о взгляде на поле, я не думаю, что кто-то когда-либо сравнится с его чувством видения. Это была его лучшая черта, не считая его конкурентоспособности и недооценённых навыков. Уже одно это отличало его от всех остальных.

В случае Макдэвида его катание не имеет себе равных среди всех, кто когда-либо играл в эту игру. Я думаю, это даёт ему время и создаёт пространство на льду. Он достаточно опасен. Когда он берёт игру на себя, он очень быстро подбирает варианты, и чаще всего это будет правильный вариант, — цитирует Мессье сайт НХЛ.