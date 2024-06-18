19-летний голкипер пополнил систему «Барыса»

«Барыс» заключил контракт с голкипером Владимиром Никитиным, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2025 года.

Никитин является выпускником ДЮСШ «Барыс». В сезоне-2022/2023 казахстанский вратарь дебютировал в составе «Снежных Барсов» во взрослом чемпионате Казахстана, а позже помог молодёжной команде «Барыс» стать чемпионом Jastar Hokei Ligasy. Также в 2023 году он был задрафтован клубом НХЛ «Оттава Сенаторз». Минувший сезон Владимир провёл в команде «Чилливак Чифс», выступающей в хоккейной лиге Британской Колумбии. Стоит отметить, что в одном из матчей Никитин отметился заброшенной шайбой.

«Никитин – один из самых перспективных казахстанских вратарей, поэтому для нас было важно вернуть его в нашу систему. Он получил приличный опыт в Северной Америке, и теперь настало время сделать шаг вперёд. Мы рассчитываем, что талант и работоспособность Владимира помогут ему побороться за место в составе основной команды», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный сезон на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.