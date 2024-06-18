«В плей-офф нет зоны комфорта». Тренер «Флориды» — о 3-1 в серии с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис ответил на вопрос, считает ли он преимущество в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» комфортным.

«В плей-офф нет зоны комфорта. Здесь нет удобной позиции. Всё заслуженно – и победы, и поражения. Каждое поражение в плей-офф ощущается одинаково. Возможно, кому-то и бывает комфортно в таких ситуациях. У меня такого не было вот уже 30 лет. Никакого комфорта. Осталось только воспользоваться этим», — цитирует Мориса theScore.

Четвёртый матч команда Мориса проиграла канадскому клубу со счётом 1:8. Напомним, сейчас «Пантерз» ведут в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находятся в шаге от победы в Кубке Стэнли. Следующий матч соперников состоится 19 июня, в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.