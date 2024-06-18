Двукратный чемпион мира: в КХЛ не вижу вратарей, которые могут выйти в НХЛ на топ-уровень

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков заявил, что сейчас в КХЛ нет вратарей, которые могут заиграть в НХЛ на высоком уровне.

— В КХЛ сейчас есть вратари, которые со временем могут выйти в НХЛ на топовый уровень? Те же Серебряков, Набоков?

— Пока не вижу. Серебрякову нужно со СКА в стрессовых условиях себя натренировать: выиграть кубок, а может, и не один. И тогда не исключено, что появится шанс, он будет готов для перехода в НХЛ, в первую очередь ментально. А Илюха Набоков — красавец! Но посмотрим, что будет дальше. Есть синдром второго сезона. И давайте сейчас не говорить вообще про НХЛ, чтобы молодой парень не зазвездился, — приводит слова Бирюкова издание «Спорт уик-энд».

Ранее Бирюков заявил, что от блата в российском хоккее уйти невозможно. Недавно бывший голкипер сборной России занял должность спортивного директора санкт-петербургского «Динамо» в ВХЛ.