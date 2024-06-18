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В корпорации развития Нижегородской области рассказали о ходе строительства ледовой арены

В корпорации развития Нижегородской области рассказали о ходе строительства ледовой арены
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Руководитель корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко рассказал о ходе строительства нового ледового дворца в Нижнем Новгороде.

«На данный момент завершены все работы по возведению стен и перегородок из газобетона ледового дворца, что позволяет строителям перейти к монтажу оборудования, коммуникаций и отделочным работам. Кроме того, устройство первого слоя кровли из профлиста почти завершено. Устройство «пирога» кровли из пароизоляции, утеплителя и ПВХ мембраны выполнено на 60%. Сейчас на объекте работает около 925 человек, задействовано порядка 20 единиц техники», — заявил Ищенко.

Отмечается, что ледовый дворец будет состоять из основной арены с трибунами вместимостью 12 тыс человек и двух тренировочных ледовых площадок на 250 человек.

Фото: Корпорации развития Нижегородской области

Фото: Корпорации развития Нижегородской области

Фото: Корпорации развития Нижегородской области

В прошлом сезоне «Торпедо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб уступил петербургскому СКА в пяти матчах.

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