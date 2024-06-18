Экс-директор «Трактора»: «Ак Барс» растерял свои позиции и скатывается до середнячка

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился ожиданиями от нового сезона «Ак Барса» после значительных изменений в межсезонье.

«Вадим Шипачёв не показал тот хоккей, который от него ждали. Он мог сыграть гораздо лучше. У него провал начался, когда в «Ак Барсе» был ещё Олег Знарок. Лидеры команды не отрабатывали свои деньги. Думаю, сейчас в Казани ищут варианты создания команды-середнячка, чтобы не выпасть из обоймы топов. В то же время там не могут вернуться на уровень суперклубов. За последние годы «Ак Барс» растерял свои позиции, которые были заработаны, и скатывается до середнячка. Анвар Гатиятулин ездил по Татарстану и смотрел, кого можно взять. Так что в клубе усиленно всем показывали, что они рассматривают молодёжь. Для них это возможность продемонстрировать, кого они воспитали», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Напомним, нынешним летом казанский клуб покинули нападающие Вадим Шипачёв и Александр Радулов, новым главным тренером «Ак Барса» стал Анвар Гатиятулин.