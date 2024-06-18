«Он элитный вратарь». Защитник «Эдмонтона» — о Сергее Бобровском

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нурс прокомментировал игру российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Он элитный вратарь. Очевидно, что в первых трёх играх он действительно играл важную роль. Конечно, мы ожидаем, что завтра он снова выйдет и будет усердно играть. Нам вновь нужно будет найти ключи к воротам.

Однако нам неважно, как он выступит, мы будем играть в свою игру. Мы можем контролировать только то, что в наших силах, и именно так мы подходим ко встрече. Нужно придерживаться нашего метода игры, а остальное само о себе позаботится», — приводит слова Нурса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» проиграла со счётом 1:8. В этой встрече Бобровский пропустил пять шайб и был заменён.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «»Флориды». Следующий матч состоится в ночь на 19 июня. Встреча в Санрайзе начнётся в 3:00 мск.