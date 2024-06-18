«Когда-то тебе везёт, когда-то нет». Вайсфельд — о пяти шайбах, пропущенных Бобровским

Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд высказался об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» (1:8), где вратарь пропустил пять шайб.

«Так бывает, когда всё залетает. В принципе, я бы не сказал, что Бобровский там где-то ошибался – «Эдмонтон» забрасывал хорошие шайбы. Когда-то тебе везёт, когда-то нет. Они же разные могут быть, пять пропущенных шайб.

Не могу сказать, что Бобровский виноват во всех своих пропущенных шайбах. Повлияет ли эта ситуация на выход Бобровского с первых минут в следующем матче? Я даже не сомневаюсь, что он будет играть. Там второй-то вышел [Энтони Столарз] – тоже три пропустил. И всё же они не с дворовой командой играли – у «Эдмонтона» есть мастера. Тот же Коннор Макдэвид набрал три очка», – сказал Вайсфельд в интервью Vprognoze.

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.