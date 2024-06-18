Мессье: Коннор Макдэвид — талант поколения, его набор навыков феноменален

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье высоко оценил игровые качества капитана и лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Все, кто смотрит и освещает хоккей, знают, что это талант, который появляется раз в жизни. Как минимум это талант поколения. Игрока, подобного ему, мы ещё никогда не видели. Может быть, когда-нибудь.

Я считаю, что его набор навыков феноменален. Один из лучших за всю историю хоккея. Я бы сказал, что один из пяти лучших за все времена. Он способен контролировать шайбу, стянув на себя двух или даже трёх игроков соперника, а затем отдать пас открытому партнёру. Он бескорыстен. Он может забить 70 голов, если просто захочет, но лучшие хоккеисты играют правильно. Я думаю, это важнее. Он не только играет правильно, но и способен сделать окружающих лучше», — приводит слова Мессье сайт НХЛ.