Новый главный тренер «Сан-Хосе»: вы будете гордиться командой

Новый главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски рассказал о главных целях команды в новом сезоне.

«Послушайте, появилось много новых тренеров и ни один из них не сказал: «Мы хотим играть медленно и хотим быть пассивными». Мы хотим играть быстро, мы хотим доставлять соперникам проблемы. Я думаю, болельщики выйдут из арены и скажут: «Ух ты, за этой командой было весело наблюдать». Соперник скажет: «Чувак, против этой команды было сложно играть».

Конструктивно, конечно, будут некоторые изменения, но, думаю, вы будете гордиться командой, которую мы соберём. Должна быть система, в которой наши игроки знают, что делать, они будут понимать систему. В этом есть некоторая предсказуемость.

Мы пережили два действительно тяжёлых года. Я знаю, что нужно нашим игрокам. Они немного измотаны. Нам нужна новая жизнь, нам нужно немного энергии, немного позитива. Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. Я рад быть частью этого», — приводит слова Варсофски theScore.