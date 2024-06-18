Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новый главный тренер «Сан-Хосе»: вы будете гордиться командой

Новый главный тренер «Сан-Хосе»: вы будете гордиться командой
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски рассказал о главных целях команды в новом сезоне.

«Послушайте, появилось много новых тренеров и ни один из них не сказал: «Мы хотим играть медленно и хотим быть пассивными». Мы хотим играть быстро, мы хотим доставлять соперникам проблемы. Я думаю, болельщики выйдут из арены и скажут: «Ух ты, за этой командой было весело наблюдать». Соперник скажет: «Чувак, против этой команды было сложно играть».

Конструктивно, конечно, будут некоторые изменения, но, думаю, вы будете гордиться командой, которую мы соберём. Должна быть система, в которой наши игроки знают, что делать, они будут понимать систему. В этом есть некоторая предсказуемость.

Мы пережили два действительно тяжёлых года. Я знаю, что нужно нашим игрокам. Они немного измотаны. Нам нужна новая жизнь, нам нужно немного энергии, немного позитива. Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. Я рад быть частью этого», — приводит слова Варсофски theScore.

Материалы по теме
В «Сан-Хосе» высказались о назначении нового главного тренера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android