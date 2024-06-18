Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал о ходе переговоров о новом контракте с Бучневичем

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг заявил, что переговоры по новому контракту между клубом и российским нападающим Павлом Бучневичем идут полным ходом.

«Переговоры продвигаются действительно хорошо. Сейчас мы не говорим об экономической составляющей, потому что в этом нет необходимости», — цитирует Армстронга Daily Faceoff.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич провёл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка. Всего за свою карьеру за «блюзменов» Павел записал в свой актив 206 (83+123) баллов в 216 матчах.

«Сент-Луис Блюз» закончил регулярку в Национальной хоккейной лиге на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 92 очка.