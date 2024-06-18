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Российский форвард «Питтсбурга» рассказал, в чём «Флорида» сильнее «Эдмонтона»

Российский форвард «Питтсбурга» рассказал, в чём «Флорида» сильнее «Эдмонтона»
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Василий Пономарёв высказался о финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Я слежу за финалом Кубка Стэнли. Правда, сейчас я готовился к гала-матчу Димы Силантьева, но дальше буду больше смотреть. Болею за «Флориду». Никто не сможет со мной поспорить, что у «Пантерз» сильнее вратарь. Да и звенья у них более равные. У «Эдмонтона» большая разница между первым и последним. Поэтому я считаю, что «Флорида» выиграет», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

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