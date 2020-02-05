Ковальчук: если фанаты «Дэвилз» аплодируют или букают, значит, я сделал что-то особенное

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 Б) поделился эмоциями от игры в Нью-Джерси.

«Я знаю, что меня здесь любят. На самом деле я провёл 3,5 великолепных сезона в Нью-Джерси, мы сумели выйти в финал Кубка Стэнли, так что у меня остались только отличные воспоминания. Слушать фанатов всегда весело. Если фанаты «Дэвилз» аплодируют или букают, значит, я сделал что-то особенное», — приводит слова Ковальчука журналист Майк Морреале.

В 2012 году Ковальчук в составе «Нью-Джерси» стал финалистом Кубка Стэнли, но его команда уступила «Лос-Анджелес Кингз». После четырёх неполных сезонов, проведённых в «Дэвилз», принял решение завершить карьеру в НХЛ и летом 2013 года вернулся в Россию, подписав контракт со СКА. Контракт с «дьяволами» был рассчитан до 2025 года

