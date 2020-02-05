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Житник: по логике, «Рейнджерс» обменяют Георгиева. Думаю, что в «Торонто»

Житник: по логике, «Рейнджерс» обменяют Георгиева. Думаю, что в «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион Алексей Житник оценил игру команд НХЛ перед плей-офф.

«Последняя пятилетка в НХЛ очень непредсказуемая, но в Западной конференции лёгкая стабильность всё-таки наметилась в лице большой четвёрки — «Вашингтон», «Питтсбург», «Бостон» и «Тампа». Тут никаких сюрпризов, эти клубы — основные претенденты на выход в финал от Востока. Но меня удивляет, что в России немного подзабыли о «Коламбусе». Клуб, потеряв летом Артемия Панарина и Сергея Бобровского, не остановился, а скорее добавил — идёт сразу за большой четвёркой. Это сюрприз!

На мой взгляд, современная НХЛ стала более командной лигой — звёзд всё меньше, Александра Овечкина или Сидни Кросби каждому клубу не достаётся. Поэтому во главе угла коллективные действия, системность в игре, тонкий подбор троек и пятёрок. С этой точки зрения главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла подтвердил свой класс.

Кстати, если «Коламбус» в порядке, то о «Флориде» Бобровского этого пока не скажешь. У Тортореллы в обороне была система, у «пантер», наоборот, много проходного двора, поэтому после «Коламбуса» Бобровскому приходится перестраиваться, из-за чего не все матчи получаются ровными.

Что касается «Рейнджерс», то проблемы клуба в командной игре. Есть ударная тройка с Панариным, но нет подхвата, стабильных и рабочих вторых-третьих звеньев. Плюс многое зависит от вратарской линии, а в ней у «Рейнджерс» нет стабильности. У Лундквиста тяжёлый контракт, видимо, с запретом на обмен. Шестёркин проводит классический сезон дебютанта, показывает себя в АХЛ, цепляется за шансы в основной команде. По логике, «Рейнджеры» обменяют Георгиева, который летом становится ограниченно свободным агентом и сейчас, возможно, на пике своей трансферной цены. Активно ходя слухи, что в нем заинтересовано «Торонто», где, наоборот, нет плотности во вратарской линии.

Но вообще постоянные перестановки голкиперов не идут «Рейнджерс» на пользу. Нет смысла открывать Америку, первый номер должен играть 55-60 матчей, второй — около 25. Это проверенная веками идеальная расстановка, «Рейнджерс» должен к ней стремиться», — цитирует Житника Russia-Hockey.

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