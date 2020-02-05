15 февраля «Легенды Хоккея» сыграют на льду «Медео» на высоте 1691 метр над уровнем моря

С 11 по 15 февраля, впервые в истории казахстанского хоккея, в Алма-Ате пройдут официальные матчи в формате «зимней классики», сообщил пресс-офицер Национальной федерации конькобежцев Казахстана Кирилл Пяртел.

На открытом льду легендарного высокогорного комплекса «Медео» состоятся матч регулярного чемпионата Республики Казахстан молодёжной хоккейной лиги «Жастар», международный турнир детско-юношеских команд хоккейных клубов их Казахстана, России, Узбекистана и Киргизии, 2008-2009 годов рождения, состязания любительских команд из Алма-Аты, Москвы и Нур-Султана, а также очередные игры Алматинской хоккейной лиги среди любительских команд дивизионов «А» и «Б».

Главным событием дней хоккея на высоте 1691 метр над уровнем моря станет матч команды «Легенды Хоккея» со сборной ветеранов хоккея Казахстана. 15 февраля в составе гостей на лёд выйдут именитые: Сергей Макаров, Алексей Гусаров, Алексей Жамнов, Алексей Касатонов и Сергей Немчинов.

На «Медео» никогда прежде не проводились официальные турниры по хоккею с шайбой. И никогда прежде на лёд легендарного стадиона не выходили олимпийские чемпионы и звёзды НХЛ. После проведения в Алма-Ате выездных матчей команды «Барыс» идея «зимней классики» стала обсуждаться так активно, что новости о возможности её проведения появились задолго до официального заявления. Чтобы идея стала реальностью, на «Медео» необходимо провести много сложной подготовительной работы. Матч легенд хоккея станет первым шагом по практической реализации этого серьёзного проекта.