ЦСКА лучший среди легенд! «Армейцы» взяли реванш у «Спартака» за сенсационное поражение

Дорога в финал Кубка легенд – 2020

25 и 26 января 2020 года прошёл ежегодный турнир Кубок легенд, в котором принимали участие четыре команды: «Спартак», ЦСКА, московское «Динамо» и «Крылья Советов». Полуфиналы, матч за третье место и финал уже традиционно прошли на льду ледовой арены Лужки.клуб, что в Истринском районе Подмосковья. Инициатором и организатором Кубка легенд впервые выступила Ночная хоккейная лига при поддержке компании «Норникель».

Не стал удивлением тот факт, что в финале турнира сыграли московские ЦСКА и «Спартак», выигравшие днём ранее у своих соперников. В полуфинале ветераны красно-белых обыграли «Крылья Советов» (7:4), а ЦСКА переиграл московское «Динамо» со счётом 6:4. В тот же день легендарные игроки Игорь Ларионов и Александр Кожевников провели мастер-класс для юных воспитанников филиала академии Вячеслава Фетисова.

В финале Кубка легенд сыграют ветераны «Спартака» и ЦСКА

Билялетдинов снова тренирует «Динамо». Пока что ветеранское

В воскресенье программу игрового дня открывали столичные «Динамо» и «Крылья Советов», сражавшиеся за третье место. Погода в Москве и Подмосковье установилась вполне комфортная для проведения игр — минус три градуса. Главное – не было сильного ветра, зато был небольшой снежок, что создавало приятную атмосферу на улице.

Фото: Александр Дубоносов

Основным моментом в заявке московского «Динамо» на Кубок легенд стал тренерский штаб команды. Главным тренером динамовцев был Мисхат Фахрутдинов, а обязанности старшего тренера команды исполнял Зинэтула Билялетдинов. Прославленный динамовец снова занял место на тренерском мостике бело-голубых. Кто знает, быть может, уже в следующем сезоне Зинэтула Хайдярович поведёт в бой и главную команду москвичей.

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Звёздную компанию на тренерской лавке ветеранов «Динамо» дополнили тренер вратарей Владимир Мышкин и консультант команды Александр Пашков. На этом турнире у «Динамо» был даже исполнительный директор. Эту должность занимает Сергей Сидоровский, в течение четырёх лет работавший президентом бело-голубых (1999-2002).

Кучера – за «Крыльев», Гаджиев – за «Динамо»

В составе «Крыльев Советов» обращали на себя внимания фамилии Виктора Гордиюка, Вячеслава Анисина и Сергея Пряхина. Вышел на лёд и Олег Браташ, являющийся главным тренером олимпийской сборной России. Традиционно в Кубке легенд принимают участие не только прославленные в прошлом хоккеисты, но и не имеющие за спиной профессиональной карьеры игроки. Таким представителем в составе «Крыльев» стал известный российский актёр и телеведущий Оскар Кучера.



В составе бело-голубых собрались звёздные игроки прошлого. За «Динамо» сыграли Александр Голиков, Валерий Белов, Юрий Леонов, Роман Ильин, Владимир Шашов, Владимир Семёнов, Сергей Петренко и многие другие. Состав москвичей усилил глава Fights Night Global Камил Гаджиев, на протяжении многих лет входивший в руководство «Адмирала».

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«Динамо» разгромило «Крылья» в матче за третье место

«Крылышки» усилиями Гордиюка открыли счёт уже на первой минуте, однако подопечные Фахрутдинова и Билялетдинова быстро переломили ход встречи и сняли все вопросы о победителе задолго до окончания матча. К концу второго периода на табло горели убедительные 8:2 в пользу бело-голубых, а финальная сирена зафиксировала разгромную победу «Динамо» –10:4. Справедливости ради, необходимо заметить, что ворота «Крылья Советов» на протяжении всего матча защищал 68-летний Геннадий Лапшенков.

«Самые приятные впечатления от турнира. Приятно видеть боевых товарищей и снова окунуться в атмосферу праздника. Тем более играли на открытой площадке, где другие ощущения и другие эмоции. Рады, что удалось победить в матче за третье место. Супер турнир и прекрасная организация.



Здорово, что Лапшенков продолжает играть. Так же, и у нас, Сергей Бабарико в 65 лет играет. Спорт продлевает жизнь. Такие примеры только радуют. Мне бы хотелось как можно дольше выходить на лёд и держать себя в форме. В нашем возрасте нельзя сидеть на диване, потому что здоровья тебе это не прибавит» – заметил голкипер «Динамо» Алексей Егоров.

Фото: Александр Дубоносов

Звёздный ЦСКА в ожидании реванша

Матч между «Спартаком» и ЦСКА является украшением любого турнира. Принципиальности нынешнему противостоянию добавлял тот момент, что в прошлый раз «армейцы» Москвы впервые за шесть лет проиграли ветеранский турнир. В декабре 2018 года красно-белые праздновали успех, одержав победу в решающей встрече. Основное время закончилось со счётом 4:4, а в серии буллитов удача оказалась на стороне спартаковцев, которые впервые стали победителями турнира.

ЦСКА лишили титула. «Спартак» сенсационно выиграл Лигу Легенд Звёздный состав «армейцев» уступил в серии буллитов, проиграв впервые за пять лет.

Спустя год «армейцы» были полны решимости вернуть титул себе. В составе ЦСКА отсутствовал Вячеслав Фетисов, обычно всегда принимавший участие в таких матчах. Но и без него заявка «армейцев» изобиловала звёздными фамилиями – на лёд вышли Павел Буре, Сергей Фёдоров, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов и Александр Могильный. Выступал за красно-синих и глава попечительского совета НХЛ, президент компании «Норникель» Владимир Потанин, довольно неплохо выглядевший среди профессионалов.

Фото: Александр Дубоносов

Судил Фазель, играл Капризов. В Лужках прошёл гала-матч Легенд хоккея Легенды прошлого и звёзды настоящего сыграли в Московской области. На лёд вышли Буре, Ларионов, Шипачёв, Капризов и многие другие.

За «Спартак» сыграли олимпийские чемпионы Сергей Шепелев, Игорь Болдин, Виталий Прохоров и Илья Бякин, а также знаменитый футболист Александр Мостовой. Тренировали красно-белую команду Александр Якушев, Юрий Ляпкин и Александр Кожевников.

ЦСКА вернул Кубок легенд в свои руки

Арбитром финального матча был президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он же участвовал в церемонии награждения победителей. Сценарий решающего матча по началу был похож на развитие матча за бронзовые медали. Спартаковцы открыли счёт на старте первого периода, после чего четыре шайбы кряду влетели в их ворота. В составе «армейцев» особенно ярко сверкал Фёдоров, оформивший дубль.

«Был настоящий праздник. Повезло с погодой, чиста хоккейная погода, чуть-чуть шёл снежок. Зрители хорошо болели и за нас, и против нас – приятно, что люди в целом поддерживают хоккей. Мы счастливы, что своей игрой смогли подарить праздник тем, кто пришёл» – сказал Буре.

Фото: Александр Дубоносов

Автором пятой шайбы «армейской» команды стал Потанин, отличившийся после сольного прохода. Красно-белые старались вернуться в игру, но выправить положение им было не суждено. Окончательный счёт установил Каменский. ЦСКА победил со счётом 7:5 и в пятый раз в истории завоевал Кубок легенд, взяв реванш за поражение в прошлом розыгрыше.

ЦСКА выиграл Кубок легенд, победив в финале «Спартак»

«Для настоящих спортсменов, а в особенности для таких, которые стоят рядом со мной (Павла Буре и Алексея Касатонова. – Прим. «Чемпионата»), победа в любом матче – это очень важно. Мы все ждали этого турнира для того, чтобы вернуть кубок. Что и состоялось. Спортивный результат в нашей раздевалке сейчас превалирует. Но что хочу сказать важного. До тех пор, пока у наших ветеранов есть желание делиться энергией со зрителями, этот турнир не умрёт» – подвёл итог мероприятию Потанин.