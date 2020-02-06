3 очка Бучневича и 27 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимаал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отличились Филип Хитил, Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, Павел Бучневич и Грег Маккег. У гостей – Джон Таварес и Остон Мэттьюс, отметившийся дублем.
24-летний российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич набрал в этом матче три очка, отдав две голевые передачи и забив один гол. Он провёл на льду 17 минут и 11 секунд при показателе полезности «+4».
Таким образом, на счету Бучневича 11 голов и 20 голевых передач в 52 встречах текущего сезона НХЛ при показателе полезности «-1». В последних пяти встречах он забросил четыре шайбы и отдал две результативных передачи, не набрав очков лишь в игре с «Детройт Ред Уингз».
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, проведя на площадке 18 минут и 21 секунду, не набрал очков и завершил встречу с показателем полезности «-1».
Российский вратарь «синерубашечников» Игорь Шестёркин провёл полный матч и отразил 27 бросков из 30.
«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 56 очков в 52 встречах, занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 8 очков. «Торонто Мэйпл Лифс» (63) – 10-е.
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