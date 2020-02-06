Зибанеджад — о тройке с Крайдером и Бучневичем: нам очень весело играть вместе

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3) прокомментировал взаимодействие в тройке нападения с Крисом Крайдером и Павлом Бучневичем.

«Мы очень хорошо знаем друг друга и прекрасно дополняем. Я думаю, что это было первое звено, в котором я тренировался, когда пришёл сюда. То же самое касается и Буча, так что мы вместе играем в хоккей. И очевидно, что нам помогает общение на скамейке и в раздевалке. Всё просто классно. Нам очень весело играть вместе», — цитирует Зибанеджада Lohud.

24-летний Бучневич набрал в этом матче три очка, забросив шайбу и сделав две результативные передачи. Он провёл на льду 17 минут и 11 секунд при показателе полезности «+4». Россиянин впервые в сезоне набрал три очка в одном матче.

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