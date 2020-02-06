Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Зибанеджад — о тройке с Крайдером и Бучневичем: нам очень весело играть вместе

Зибанеджад — о тройке с Крайдером и Бучневичем: нам очень весело играть вместе
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3) прокомментировал взаимодействие в тройке нападения с Крисом Крайдером и Павлом Бучневичем.

«Мы очень хорошо знаем друг друга и прекрасно дополняем. Я думаю, что это было первое звено, в котором я тренировался, когда пришёл сюда. То же самое касается и Буча, так что мы вместе играем в хоккей. И очевидно, что нам помогает общение на скамейке и в раздевалке. Всё просто классно. Нам очень весело играть вместе», — цитирует Зибанеджада Lohud.

24-летний Бучневич набрал в этом матче три очка, забросив шайбу и сделав две результативные передачи. Он провёл на льду 17 минут и 11 секунд при показателе полезности «+4». Россиянин впервые в сезоне набрал три очка в одном матче.

Крайдер — о знании русского языка: Бучневича понимать трудно. Он бубнит и быстро говорит
На критику тренера Бучневич ответил крутым матчем! Набрал 3 очка и задвинул Панарина
А у Игоря Шестёркина очередная победа в воротах «Рейнджерс».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020