Кравцов второй раз за неделю сделал ассистентский дубль и завершил матч с полезностью «+3»

В очередном матче регулярного чемпионат Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» принимал «Спрингфилд Тандербёрдс». Матч завершился со счётом 7:4 фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».

В составе победителей ассистентским дублем отметился нападающий Виталий Кравцов. Российский форвард помог отличиться Стивену Фогарти и Винни Леттьери. Он также произвёл два броска в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности "+3".

20-летний форвард второй раз за неделю сделал ассистентский дубль и завершил матч с "+3". Всего в нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 24 матчах регулярки АХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал шесть результативных передач при полезности "+2" и двух минутах штрафного времени.