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Кравцов второй раз за неделю сделал ассистентский дубль и завершил матч с полезностью «+3»

Кравцов второй раз за неделю сделал ассистентский дубль и завершил матч с полезностью «+3»
Хоккей / АХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионат Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» принимал «Спрингфилд Тандербёрдс». Матч завершился со счётом 7:4 фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».

В составе победителей ассистентским дублем отметился нападающий Виталий Кравцов. Российский форвард помог отличиться Стивену Фогарти и Винни Леттьери. Он также произвёл два броска в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности "+3".

АХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 03:00 МСК
Хартфорд Вулф Пэк
Хартфорд
Окончен
7 : 4
Спрингфилд Тандербёрдс
Спрингфилд
1:0 Ньюэлл (О'Реган) – 02:45'   1:1 Одетт (Саарела, Кросс) – 10:05'   2:1 Геттингер – 12:47'   2:2 Мэнджин (Боргстрём) – 13:01'   3:2 Леттьери (Тейлор, Кин) – 16:27'   3:3 Одетт (Родевальд, Томпсон) – 30:42'   4:3 Фогарти (Кравцов, Ловерде) – 32:13'   4:4 Проу (Аболс, Лаури) – 38:42'   5:4 Ньюэлл (Джонс) – 39:40'   6:4 Леттьери (Кравцов, Фогарти) – 56:57'   7:4 Джонс (Гуска) – 59:42'

20-летний форвард второй раз за неделю сделал ассистентский дубль и завершил матч с "+3". Всего в нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 24 матчах регулярки АХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал шесть результативных передач при полезности "+2" и двух минутах штрафного времени.

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