Кравцов второй раз за неделю сделал ассистентский дубль и завершил матч с полезностью «+3»
В очередном матче регулярного чемпионат Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» принимал «Спрингфилд Тандербёрдс». Матч завершился со счётом 7:4 фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».
В составе победителей ассистентским дублем отметился нападающий Виталий Кравцов. Российский форвард помог отличиться Стивену Фогарти и Винни Леттьери. Он также произвёл два броска в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности "+3".
АХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 03:00 МСК
Хартфорд Вулф Пэк
Хартфорд
Окончен
7 : 4
Спрингфилд Тандербёрдс
Спрингфилд
1:0 Ньюэлл (О'Реган) – 02:45' 1:1 Одетт (Саарела, Кросс) – 10:05' 2:1 Геттингер – 12:47' 2:2 Мэнджин (Боргстрём) – 13:01' 3:2 Леттьери (Тейлор, Кин) – 16:27' 3:3 Одетт (Родевальд, Томпсон) – 30:42' 4:3 Фогарти (Кравцов, Ловерде) – 32:13' 4:4 Проу (Аболс, Лаури) – 38:42' 5:4 Ньюэлл (Джонс) – 39:40' 6:4 Леттьери (Кравцов, Фогарти) – 56:57' 7:4 Джонс (Гуска) – 59:42'
20-летний форвард второй раз за неделю сделал ассистентский дубль и завершил матч с "+3". Всего в нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 24 матчах регулярки АХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал шесть результативных передач при полезности "+2" и двух минутах штрафного времени.
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