Финляндия — Россия: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 19:30

Сегодня, 6 февраля, в Хельсинки состоится вынесенный матч сборной России с командой Финляндии на третьем этапа Евротура — Шведских хоккейных играх. Начало встречи — в 19:30 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Россия.
Турнирная таблица и календарь Евротура
Состав звеньев сборной России перед началом турнира:
вратари: Игорь Бобков, Тимур Билялов, Александр Самонов;
«белые»: Григорий Дронов — Андрей Миронов, Анатолий Голышев – Артём Швец-Роговой — Денис Зернов;
«синие»: Данила Галенюк — Рушан Рафиков, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;
«красные»: Александр Романов — Богдан Киселевич, Максим Мамин — Андрей Светлаков – Александр Шаров;
«оранжевые»: Никита Лямкин — Артём Сергеев, Артур Каюмов — Артём Галимов – Григорий Денисенко;
«зелёные»: Павел Кудрявцев – Иван Игумнов — Павел Порядин.
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