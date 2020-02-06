Финляндия — Россия: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 19:30

Сегодня, 6 февраля, в Хельсинки состоится вынесенный матч сборной России с командой Финляндии на третьем этапа Евротура — Шведских хоккейных играх. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Россия.

Турнирная таблица и календарь Евротура

Состав звеньев сборной России перед началом турнира:



вратари: Игорь Бобков, Тимур Билялов, Александр Самонов;

«белые»: Григорий Дронов — Андрей Миронов, Анатолий Голышев – Артём Швец-Роговой — Денис Зернов;

«синие»: Данила Галенюк — Рушан Рафиков, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;

«красные»: Александр Романов — Богдан Киселевич, Максим Мамин — Андрей Светлаков – Александр Шаров;

«оранжевые»: Никита Лямкин — Артём Сергеев, Артур Каюмов — Артём Галимов – Григорий Денисенко;

«зелёные»: Павел Кудрявцев – Иван Игумнов — Павел Порядин.