Зернов: молодой состав — не оправдание поражения от Финляндии

Нападающий сборной России Денис Зернов подвёл итоги проигранного матча с Финляндией на Евротуре (0:3).



«Во втором и третьем периодах мы довольно неплохо играли, создавали моменты, но не получилось забить. То, что у нас молодой состав, — не оправдание. Всем дали шанс, и надо им пользоваться, на каждую игру выходить с желанием. Желание было, просто начало мы проспали, получили быстрые голы. Пришлось отыгрываться, надо было больше играть на ворота, попроще действовать, но мы не смогли забить», — приводит слова Зернова ТАСС.



Подопечные Алексея Кудашова провалили старт встречи, пропустив три шайбы за семь первых минут. После третьего гола голкипера Тимура Билялова в воротах сборной России заменил Александр Самонов. У финнов заброшенными шайбами отметились Теэму Пулккинен, Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила. Второй период прошёл без голов. Не увидели зрители заброшенных шайб и в последние 20 минут встречи, несмотря на достаточное количество опасных моментов с обеих сторон.

Молодёжь «перегорела», Билялов дрогнул. Финны нокаутировали сборную России за 7 минут Валерий Брагин пока не помог, но шансов ещё будет достаточно.