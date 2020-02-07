Результаты матчей в НХЛ за 6 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 12 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:2. Хозяева продлили победную серию до пяти матчей.
«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 0:5. Голкиперу «дьяволов» Маккензи Блэквуду не хватило шести сейвов, чтобы обновить рекорд Мартина Бродо.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:3.
«Монреаль Канадиенс» — «Анахайм Дакс» — 3:2 ОТ.
«Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:7.
«Баффало Сэйбрз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:4 Б. Гости прервали девятиматчевую серию поражений.
«Оттава Сенаторз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:4.
«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс» — 2:4.
«Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:2.
«Калгари Флэймз» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3.
«Аризона Койотс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:5.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:6.
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