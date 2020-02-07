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Результаты матчей в НХЛ за 6 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 6 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 12 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:2. Хозяева продлили победную серию до пяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сергачёв (Хедман, Джонсон) – 09:04' (6x3)   2:0 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 12:55' (5x5)   2:1 Малкин (Хёрнквист, Летанг) – 29:25' (5x5)   3:1 Чирелли (Хедман, Палат) – 29:57' (5x5)   3:2 Марино (Малкин) – 43:20' (5x5)   4:2 Кучеров (Хедман, Василевский) – 59:27' (en)

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 0:5. Голкиперу «дьяволов» Маккензи Блэквуду не хватило шести сейвов, чтобы обновить рекорд Мартина Бродо.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Коулман (Зейджак, Суббэн) – 00:13' (5x5)   0:2 Сиверсон (Блэквуд) – 21:38' (5x4)   0:3 Заха (Руни) – 41:10' (4x5)   0:4 Вуд – 44:23' (5x5)   0:5 Вуд (Мюллер) – 51:16' (5x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Хаттон (Кемпе, Лизотт) – 10:20' (5x5)   0:2 Иафалло – 17:20' (5x5)   1:2 Дэл Колл (Бойчак, Ледди) – 21:40' (5x5)   1:3 Льюис (Амадио, Хаттон) – 27:09' (5x5)   2:3 Беллоуз (Бовиллье, Брассар) – 30:22' (5x5)   3:3 Мартин (Тэйвз, Пулок) – 40:23' (5x5)   4:3 Беллоуз (Брассар, Ли) – 52:10' (5x5)   5:3 Ли (Нельсон) – 59:47' (en)

«Монреаль Канадиенс» — «Анахайм Дакс» — 3:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Судзуки (Питри, Татар) – 17:18' (5x4)   1:1 Сильверберг (Ракелль, Ларссон) – 29:53' (5x5)   2:1 Галлахер (Ковальчук) – 33:16' (5x5)   2:2 Грант (Рауни) – 42:16' (5x5)   3:2 Питри (Армиа) – 60:25' (3x3)

«Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:7.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 7
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Стивенсон, Теодор) – 02:15' (5x5)   1:1 Хоффман (Трочек, Юбердо) – 16:22' (5x4)   1:2 Стоун (Шмидт) – 21:41' (5x5)   2:2 Трочек (Юбердо) – 31:52' (5x5)   2:3 Пасиоретти (Стоун, Холден) – 32:18' (5x5)   2:4 Шмидт (Штястны, Смит) – 40:17' (5x5)   2:5 Теодор (Штястны, Меррилл) – 44:11' (5x5)   2:6 Маршессо (Стоун, Пасиоретти) – 48:53' (5x4)   2:7 Пасиоретти (Стоун, Стивенсон) – 55:06' (5x4)

«Баффало Сэйбрз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:4 Б. Гости прервали девятиматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Дейли, Фаббри) – 04:23' (5x5)   0:2 Ларкин (Фаббри, Гронек) – 19:59' (4x4)   1:2 Веси (Шири) – 45:48' (5x5)   2:2 Уилсон (Миллер) – 48:29' (5x5)   2:3 Бертуцци (Фильппула, Боуи) – 53:56' (5x4)   3:3 Родригес (Ристолайнен) – 59:13' (6x5)   3:4 Ларкин – 65:00' (ПБ)

«Оттава Сенаторз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Бураковски) – 07:57' (5x5)   1:1 Ткачук (Тирни, Браун) – 19:10' (5x5)   1:2 Ньето (Белльмар, Джост) – 24:08' (5x5)   1:3 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 28:03' (5x4)   1:4 Комфер (Макар, Грейвз) – 43:38' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Харкинс (Рослович, Копп) – 07:55' (5x5)   0:2 Лайне (Шайфли, Коннор) – 25:58' (5x5)   1:2 Парэйко (Томас, Данн) – 31:16' (5x4)   2:2 Гуннарссон (Пьетранджело, О'Райлли) – 33:36' (5x5)   2:3 Копп (Харкинс) – 49:04' (5x5)   2:4 Элерс (Куликов, Уилер) – 59:49' (en)

«Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Хант (Фиала, Канин) – 06:01' (5x5)   2:0 Хартман (Койву) – 10:39' (5x5)   3:0 Фиала (Хант, Донато) – 16:20' (5x4)   3:1 Миллер (Хьюз, Маркстрём) – 30:33' (5x4)   4:1 Паризе (Сутер, Сперджен) – 54:33' (5x4)   4:2 Руссель (Майерс, Эдлер) – 58:29' (6x4)

«Калгари Флэймз» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Беннетт (Хэмоник, Броди) – 00:33' (5x5)   1:1 Фаббро (Йози, Гранлунд) – 01:49' (5x5)   1:2 Туррис (Экхольм, Форсберг) – 11:43' (5x5)   1:3 Гранлунд (Йози, Туррис) – 29:06' (5x4)   2:3 Андерссон (Ткачук, Линдхольм) – 31:06' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Голигоски (Степан, Круз) – 15:45' (5x5)   2:0 Дворак (Шмальц, Голигоски) – 24:06' (5x4)   2:1 Свечников (Флёри, Эдмундсон) – 25:06' (5x5)   2:2 Славин (Дзингел, ван Римсдайк) – 29:00' (5x5)   2:3 Свечников (Ахо, ван Римсдайк) – 31:01' (5x5)   2:4 Ахо (Свечников, Терявяйнен) – 41:03' (5x5)   3:4 Гарланд (Чикран, Холл) – 43:27' (5x5)   3:5 Ахо – 59:26' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ганье (Нурс, Ямамото) – 04:04' (5x5)   2:0 Макдэвид (Нурс) – 05:20' (5x5)   2:1 Майер (Бёрнс, Диллон) – 11:01' (5x5)   2:2 Кейн (Бёрнс, Торнтон) – 18:19' (5x5)   2:3 Летунов (Карлссон, Сёренсен) – 27:07' (5x5)   2:4 Ноэсен (Труэ, Карлссон) – 32:31' (5x5)   2:5 Майер (Лабанк, Власик) – 45:05' (5x5)   3:5 Бир (Хайра, Шихан) – 46:33' (5x5)   3:6 Лабанк (Майер, Торнтон) – 52:19' (5x5)
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