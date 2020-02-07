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11-летний голкипер «Локомотива» повторил невероятный сейв Василевского. Видео

11-летний голкипер «Локомотива» повторил невероятный сейв Василевского. Видео
Хоккей / Прочие 0

11-летний голкипер системы «Локомотива» Дмитрий Боричев повторил невероятный сейв голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче Кубка Москвы по хоккею среди команд 2008 года рождения.

Ярославская команда проводила матч с ЦСКА. За шесть с половиной минут (отметка на видео 1.38.45. — Прим. «Чемпионата») до окончания третьего периода игроки «армейской» команды выкатились «два в один» на Боричева и довели шайбу до убойной позиции. Один из форвардов ЦСКА наносил бросок практически по пустым воротам, однако Боричев сумел совершить сейв ловушкой за спиной. Действия голкипера ярославцев заставили улыбнуться даже арбитров матча.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Junior Hockey

25-летний Василевский на Матче звёзд НХЛ дважды за два дня сделал сейв вслепую, в том числе сумев нейтрализовать выход «один в ноль» в исполнении Коннора Макдэвида.

Да неужели!? Василевский повторил свой сейв вслепую на Матче звёзд НХЛ
Россияне «патентуют» финты. Сначала был гол Кучерова без броска, теперь – сейв Василевского за спиной.
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