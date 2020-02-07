11-летний голкипер «Локомотива» повторил невероятный сейв Василевского. Видео

11-летний голкипер системы «Локомотива» Дмитрий Боричев повторил невероятный сейв голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче Кубка Москвы по хоккею среди команд 2008 года рождения.

Ярославская команда проводила матч с ЦСКА. За шесть с половиной минут (отметка на видео 1.38.45. — Прим. «Чемпионата») до окончания третьего периода игроки «армейской» команды выкатились «два в один» на Боричева и довели шайбу до убойной позиции. Один из форвардов ЦСКА наносил бросок практически по пустым воротам, однако Боричев сумел совершить сейв ловушкой за спиной. Действия голкипера ярославцев заставили улыбнуться даже арбитров матча.

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25-летний Василевский на Матче звёзд НХЛ дважды за два дня сделал сейв вслепую, в том числе сумев нейтрализовать выход «один в ноль» в исполнении Коннора Макдэвида.