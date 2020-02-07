Суд оштрафовал форварда «Спартака» Котляревского за поддельное водительское удостоверение

Измайловский суд Москвы оштрафовал нападающего «Спартака» Михаила Котляревского за поддельное водительское удостоверение, сообщает РИА «Новости».
В июле 2019 года BMW 22-летнего хоккеиста сотрудники ГИБДД остановили в районе Соколиной горы. В суде вины он не признал, заявив, что не знал, что документ поддельный. Котляревский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (использование подложного водительского удостоверения). Наказание — штраф в размере 40 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.
«Его вина подтвердилась совокупностью представленных органами следствия доказательств: показаниями свидетелей, результатами экспертного заключения, согласно которым водительское удостоверение, изъятое у Котляревского, не было изготовлено предприятием АО «Гознак», осуществляющим выпуск аналогичной продукции на территории Российской Федерации, а выполнено способом струйной печати, а также иными доказательствами, исследованными судом», — сообщили агентству в пресс-службе клуба.
- 7 февраля 2020
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