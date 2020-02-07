Бучневич — о реализации моментов: надо мной уже все смеются в «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением о низкой реализации моментов в нынешнем сезоне.

Статистика Павла Бучневича в сезоне-2019/2020

«У меня практически в каждом матче есть хорошие моменты. Но я то в черенок клюшки вратаря попаду, то в конёк, то в штангу. Какие-то невероятные вещи происходят! Надо мной уже все смеются в команде. Бывает, что человеку отдают пас, и он забить не может. А мне просто не везёт, и это все видят.

Кураж важен каждому. Хочется забивать, помогать команде. Ты вроде всё делаешь правильно. Но в статистике у тебя ничего нет, и ты начинаешь депрессировать, из-за чего происходят непонятные вещи. Это очень тяжело. Но когда ты забиваешь, это помогает», — цитирует Бучневича пресс-служба НХЛ.