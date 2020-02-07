Крикунов: у Пулккинена всего два сильных качества — мощно бросает и на пятачок готов лезть

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение сборной России в матче с командой Финляндии (0:3) на старте третьего этапа Евротура — Шведских играх.

«Мне показалось, что наша команда вышла на лёд не совсем готовой к жёсткой и быстрой борьбе. Словно все игроки думали, что вот сейчас начнём атаковать, соперника в зоне зажмём. Особенно защитники действовали не ахти, не подстраховали друг друга. Сразу случилось два выхода на наши ворота, когда соперники проскочили между ними. Ну разве так можно?! Такого в принципе быть не должно, очень уж широко играли. В общем, неважный старт получился.

Я считаю, что Билялова зря заменили. Он же хороший голкипер, потому ему и доверили ворота в стартовом матче, надеялись, что подтащит. Но бывают такие ситуации, что шайба залетает и ничего тут не сделаешь. Неудачный день! Я думаю, его и сменили не потому, что он сыграл плохо, а потому, что надо было что-то делать, чтоб команду в чувство привести. Хотя, возможно, он из-за старта в сборной тоже перегорел.



Так-то ну что на вратаря валить, если финны один в ноль выходили. Там уже и защитники должны смотреть, не пропускать соперников в свою зону так легко. Если брать третий гол, после которого Тимура и отправили на лавку, мне показалось, что его засчитывать нельзя было – Юнттила высоко клюшку поднял, когда шайбу в ворота подправлял.



Вот первую шайбу Билялов, по идее, должен был брать. Всё было открыто, и дистанция позволяла среагировать. Но бросок у Пулккинена, который сейчас за наше «Динамо» играет, действительно шикарный. Этого не отнимешь. У него в принципе всего два сильных качества: бросает мощно и на пятачок всегда лезть готов, чтобы отскоки ловить. Потому так много и забивает», – цитирует Крикунова сайт «Матч ТВ».