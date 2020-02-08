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Ермаков: болельщикам будет приятно, что «Сибирь» снимет проклятие девятого места

Ермаков: болельщикам будет приятно, что «Сибирь» снимет проклятие девятого места
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков рассказал о подготовке команды к заключительной части регулярного чемпионата во время паузы на Евротур.

«В паузе мы работаем над всеми компонентами. Нам дали хорошо отдохнуть, а когда хорошо отдыхаешь, то хорошо работаешь после. Нас неплохо поднагрузили в последние дни и это пойдёт на пользу, потому что до плей-офф осталось всего две победы. Мы стремимся к этому, хотим туда попасть. Болельщикам будет очень приятно, что наконец-то проклятие девятки снимется. «Сибирь» изголодалась по кубковым матчам, а болельщики особо.

Вчерашняя тренировка на открытом льду – отдушина для хоккеистов? Она была больше кардиотренировкой. Большое поле, очень много катания. Красиков прилично смотрелся в поле? Ну, да, но многие им были недовольны. Мы играли против него, он привык играть в воротах, но в этот раз стоял на наших воротах и забивал мячи с одного метра и радовался каждому голу. Он забил 14 мячей – некрасиво это (смеётся).

«Сибирь» может попасть на «Автомобилист»? Мы это в голове не держим. Главная задача – попасть в плей-офф, а на кого уже без разницы. У нас боевитая команда. В хоккей играют люди, а не роботы. Мы можем обыграть каждую команду. Для «Сибири» первый раунд – не потолок? Да, надеемся на это», – сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

«Сибирь» одержала третью победу подряд, обыграв «Автомобилист» по буллитам
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