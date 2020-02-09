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«Аризону» могут оштрафовать на $ 5 млн за незаконное тестирование игроков

«Аризону» могут оштрафовать на $ 5 млн за незаконное тестирование игроков
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига продолжает проводить расследование в отношении «Аризоны Койотс» в связи с обвинениями в тестировании игроков канадской хоккейной лиги, которые могут быть выбраны на драфте НХЛ 2020 года.

Как сообщает журналист TSN Даррен Дрегер, может быть установлено как минимум 20 случаев фитнес-тестов хоккеистов. За каждый из них «Аризона» может быть оштрафована не менее чем на $ 250 тыс., что в сумме означает как минимум $ 5 млн.

CHL – это организация, объединяющая три юниорские лиги Канады: лига Онтарио (OHL), лига Квебека (QMJHL) и Западная хоккейная лига (WHL). На драфте CHL первой выбирает команда, которая хуже других провела предыдущий чемпионат и далее по возрастающей. Раундов всего два, но это компенсируется количеством команд – сразу 60. Особенность драфта CHL в том, что выбирают здесь исключительно юниоров из Европы. Отметим, что в заявке каждый клуб может иметь не более двух европейцев.
Инсайдер TSN Дрегер: НХЛ начала расследование в отношении «Аризоны» из-за драфта CHL
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