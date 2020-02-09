Карлсон: мне совершенно не понравилось, как мы поступили с Холтби

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (2:7).
«Мне совершенно не понравилось, как мы поступили с Брэйденом Холтби. Он выручает нас всю свою карьеру, а мы сегодня не сделали ничего, чтобы помочь ему. Он держал нас в игре сколько мог, но мы весь вечер принимали неправильные решения. Во всяком случае, я не мог думать ни о чём, кроме того, как же отвратно мы играли. Холтц совершенно не заслуживал оказаться в таком дурацком положении.
Если я сделал плохой пас, то должен быть в состоянии продолжать играть так, как умею, и следующую передачу сделать как следует. Но сегодня мне это явно не удавалось. Бывают матчи, когда ты просто не в своей тарелке.
Если бы такой провальный матч случился где-то в другой части сезона, его было бы проще замести под ковер. Но не думаю, что в последнее время у нашей команды было достаточно доминирующих игр, в которых мы боремся, сопротивляемся и оставляем на площадке все силы, чтобы от такого безобразия, как сегодня, можно было отмахнуться. Паниковать нам сейчас точно не следует, но разобраться в происходящем необходимо", — приводит слова Карлсона русская версия сайта НХЛ.
- 9 февраля 2020
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