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Кудашов: на Евротуре скорости выше, чем в КХЛ, — нужно время, чтобы приспособиться

Кудашов: на Евротуре скорости выше, чем в КХЛ, — нужно время, чтобы приспособиться
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал выступление команды на шведском этапе Евротура, где российская сборная потерпела три поражения. Российская команда потерпела поражения в матчах с Финляндией (0:3), Швецией (2:5) и Чехией (3:4 Б).

«Почему неудачно сыграли опытные игроки, которые могли стать лидерами? Если сравнивать матчи сборных с КХЛ, то на Евротуре скорости выше. Скорость перемещения выше, скорость принятия решения выше, всё чуть быстрее, поэтому нужно время, чтобы приспособиться.

Что касается результата, то для любой команды результат имеет значение. У нас была экспериментальная команда, но как можно выходить на матч и спокойно относиться к поражениям?» — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Кудашов: опять наделали детских ошибок. Секунда до конца матча — зачем куда-то дёргаться?
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