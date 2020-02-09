Кудашов: на Евротуре скорости выше, чем в КХЛ, — нужно время, чтобы приспособиться

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал выступление команды на шведском этапе Евротура, где российская сборная потерпела три поражения. Российская команда потерпела поражения в матчах с Финляндией (0:3), Швецией (2:5) и Чехией (3:4 Б).
«Почему неудачно сыграли опытные игроки, которые могли стать лидерами? Если сравнивать матчи сборных с КХЛ, то на Евротуре скорости выше. Скорость перемещения выше, скорость принятия решения выше, всё чуть быстрее, поэтому нужно время, чтобы приспособиться.
Что касается результата, то для любой команды результат имеет значение. У нас была экспериментальная команда, но как можно выходить на матч и спокойно относиться к поражениям?» — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 9 февраля 2020
-
18:08
-
17:55
-
17:51
-
17:40
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:02
-
16:49
-
15:25
-
15:07
-
14:39
-
14:00
-
13:29
-
13:06
-
12:39
-
12:18
-
11:45
-
11:32
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:20
-
10:05
-
09:50
-
09:35
-
09:20
-
09:18
-
08:27
-
08:10
-
08:03
-
07:50
-
07:30
-
07:18
-
07:05