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Возглавляющий турнирную таблицу НХЛ «Бостон» проиграл худшей команде лиги

Возглавляющий турнирную таблицу НХЛ «Бостон» проиграл худшей команде лиги
Хоккей / НХЛ 0

В Детройте завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Детройт Ред Уингз», занимающий последнюю строчку в турнирной таблице, принимал «Бостон Брюинз». Гости, напротив, возглавляют турнирную таблицу. Матч закончился сенсационной победой хозяев со счётом 3:1.

В начале второго периода «Детройт» вышел вперёд благодаря точному броску Брендана Перлини. Гости отыгрались в третьей двадцатиминутке, отличился Тори Крюг. Но вскоре Андреас Атанасиу забросил вторую шайбу «красных крыльев», а на последних секундах он же установил окончательный счёт, поразив пустые ворота соперника.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Перлини (Эрни) – 22:07' (5x5)   1:1 Крюг (Пастрняк, Бержерон) – 40:33' (5x5)   2:1 Атанасиу (Бертуцци, Ларкин) – 47:10' (4x5)   3:1 Атанасиу (Эн, Гронек) – 59:31' (en)

Для «Бостона» это поражение стало первым после серии из шести побед. «Детройт» одержал вторую победу в пяти последних встречах. При этом «Ред Уингз» не смогли покинуть последнюю строчку в турнирной таблице.

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