Возглавляющий турнирную таблицу НХЛ «Бостон» проиграл худшей команде лиги

В Детройте завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Детройт Ред Уингз», занимающий последнюю строчку в турнирной таблице, принимал «Бостон Брюинз». Гости, напротив, возглавляют турнирную таблицу. Матч закончился сенсационной победой хозяев со счётом 3:1.
В начале второго периода «Детройт» вышел вперёд благодаря точному броску Брендана Перлини. Гости отыгрались в третьей двадцатиминутке, отличился Тори Крюг. Но вскоре Андреас Атанасиу забросил вторую шайбу «красных крыльев», а на последних секундах он же установил окончательный счёт, поразив пустые ворота соперника.
Для «Бостона» это поражение стало первым после серии из шести побед. «Детройт» одержал вторую победу в пяти последних встречах. При этом «Ред Уингз» не смогли покинуть последнюю строчку в турнирной таблице.
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