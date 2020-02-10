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Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ

Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.

Первой звездой дня стал голкипер «Детройт Ред Уингз» Джонатан Бернье, который во встрече с «Бостон Брюинз» (3:1) отразил 39 бросков.

Второй звездой признан российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, сделавший 42 сейва в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). Также ему удалось установить сразу два клубных рекорда. Шестёркин стал первым вратарём в истории клуба, который совершил 40+ сейвов в шести первых играх, и первым голкипером «Рейнджерс», который выиграл две игры в шести стартовых матчах за карьеру, совершив при этом 40+ спасений.

Третьей звездой стал форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2) набравший 3 (2+1) очка.

«Он знает, что великолепен». Шестёркин завоёвывает Нью-Йорк вслед за Панариным
У русского вратаря очередная победа, 42 сейва и два новых рекорда.
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