Стоун: Кросби и Макдэвид в чём-то хотят быть похожими на меня
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун поделился мнением о своих сильных сторонах.
«Мне кажется, что в лиге нет других игроков, которые играют так же, как я. Я бы хотел быть Сидни Кросби или Коннором Макдэвидом. Но в конечном счёте я не смогу кататься, как Макдэвид. И не обладаю таким же мастерством, как Кросби. Но, наверное, есть вещи, которые я делаю лучше них, и они хотели бы в этом плане быть на меня похожими.
Раньше шаг на коньках у меня был не очень хорошим. Когда я в первый раз приехал в тренировочный лагерь, мой рост был 190 см, а весил я 82 кг. Силы во мне было немного. Я был слабым практически во всех частях тела. А летом я скорее был гольфистом, чем хоккеистом», — цитирует Стоуна официальный сайт НХЛ.
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