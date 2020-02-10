Стоун: Кросби и Макдэвид в чём-то хотят быть похожими на меня

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун поделился мнением о своих сильных сторонах.



«Мне кажется, что в лиге нет других игроков, которые играют так же, как я. Я бы хотел быть Сидни Кросби или Коннором Макдэвидом. Но в конечном счёте я не смогу кататься, как Макдэвид. И не обладаю таким же мастерством, как Кросби. Но, наверное, есть вещи, которые я делаю лучше них, и они хотели бы в этом плане быть на меня похожими.



Раньше шаг на коньках у меня был не очень хорошим. Когда я в первый раз приехал в тренировочный лагерь, мой рост был 190 см, а весил я 82 кг. Силы во мне было немного. Я был слабым практически во всех частях тела. А летом я скорее был гольфистом, чем хоккеистом», — цитирует Стоуна официальный сайт НХЛ.