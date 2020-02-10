Один из лучших бомбардиров «Ванкувера» Бёзер получил травму верхней части тела
Нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер пропустит минимум два ближайших матча из-за травмы верхней части тела, информирует официальный сайт канадской команды.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Бёзер записал на свой счёт 45 (16+29) очков при показателе полезности "+5" и 14 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на площадке 18 с половиной минут за матч.
На счету Бёзера, всю карьеру выступающего за «Ванкувер», три хет-трика в НХЛ. Брок уступает только Павлу Буре (пять) и Тони Танти (четыре) по количеству хет-триков, оформленных в «Кэнакс» до достижения 23 лет. По три хет-трика к этому возрасту также оформили Тревор Линден и Стэн Смил.
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